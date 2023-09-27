Кабмин предложил повысить заградительную пошлину на экспорт нефтепродуктов

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Российское правительство предложило повысить заградительную пошлину на экспорт нефтепродуктов с 20 до 50 тысяч рублей с тонны. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

На совещании Владимира Путина с кабмином Новак объяснил, что ограничение так называемого "серого" экспорта необходимо для недопущения вымывания топлива с внутреннего рынка спекулянтами. По его мнению, это касается в первую очередь повышения заградительных пошлин для перекупщиков, которые не производят нефтепродукты, а покупают их для поставки на экспорт.

Кроме того, правительство РФ предлагает полностью запретить поставки на экспорт нефтепродуктов, которые были приобретены на внутреннем рынке, а не произведены. Тем самым будет ограничена возможность спекулятивных поставок на экспорт, добавил он.

Помимо этого, Новак считает возможным и полный запрет на экспорт нефтепродуктов, которые были куплены на внутреннем рынке.

По его мнению, на цену топлива в РФ повлияли рост мировых цен на нефть, ослабление рубля и снижение дисконтов к Urals.

Также он заверил, что власти РФ ожидают дальнейшей стабилизации внутреннего рынка топлива и снижения цен в мелкооптовом и розничном сегментах, в первую очередь у независимых АЗС. Нефтяным компаниям были даны соответствующие рекомендации.

Отмечается, что кабмин ожидает дальнейшую стабилизацию с ценами на дизельное топливо и бензин на оптовом топливном рынке.

С 21 сентября начало действовать ограничение на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива. Правительство РФ утвердило такой запрет для улучшения ситуации на внутреннем рынке.

Ранее гендиректор "Газпром нефти" Александр Дюков сообщил, что введение экспортной пошлины на топливо в перспективе может спровоцировать его дефицит.

Стоимость бензина на бирже РФ упала на 10% после запрета экспорта