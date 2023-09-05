Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти до конца года

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Саудовская Аравия решила до 2024 года продлить добровольное сокращение добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки. Об этом сообщает Саудовское агентство печати со ссылкой на источник в министерстве энергетики страны.

Таким образом, среднесуточная добыча в предстоящие месяцы составит порядка 9 миллионов баррелей, однако решение по объемам добычи планируется пересматривать каждый месяц. То есть не исключено, что этот показатель может быть уменьшен.

Как объяснил собеседник издания, добровольное сокращение добычи обусловлено необходимостью усиления мер, принимаемых странами ОПЕК+ для поддержания стабильности на энергетических рынках.

Ранее стало известно, что до конца года добровольное сокращение добычи нефти продлит также Россия. Она будет добывать на 300 тысяч баррелей в сутки меньше, чем обычно, однако этот показатель также может быть пересмотрен.



ОПЕК+ решила снизить добычу нефти