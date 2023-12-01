Бразилия присоединится к ОПЕК+ в январе 2024 года

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Бразилия присоединится к Хартии сотрудничества ОПЕК+ с января следующего года. Об этом свидетельствует информация из официального коммюнике альянса.

На прошедшей министерской встрече ОПЕК+ присутствовал министр энергетики Бразилии Алешандри Силвейра, подтвердивший данное решение. Таким образом, южноамериканское государство станет 24-й страной – участницей альянса.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что страны ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, решили уменьшить добычу нефти в объеме более 2 миллионов баррелей в сутки.

Он отметил, что такие меры помогут пережить зиму и период пониженного спроса, что в свою очередь обеспечит бесперебойную работу рынка нефти, а также баланс спроса и предложения.