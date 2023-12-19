19 декабря, 23:47Экономика
Путин подписал указ о лишении Wintershall и OMV доли в нефтегазовых активах РФ
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Владимир Путин подписал указы, по которым иностранные нефтегазовые компании Wintershall и OMV потеряли свои права в компаниях, занимавшихся разработкой Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения и Ачимовских отложений Уренгойского месторождения. Соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
Так, добычей на Южно-Русском месторождении занималась ОАО "Севернефтегазпром". Ее акционерами являлись ПАО "Газпром" (доля – 40%), немецкая Wintershall (35%) и австрийская OMV (25%).
На Ачимовских отложениях разработкой занималась АО "Ачимгаз", акционерами которой являлись Wintershall и ООО "Газпром Добыча Уренгой" (по 50% в каждой компании).
Согласно подписанным президентом РФ указам, все права совместных предприятий перейдут к созданным российским правительством ООО. В них акционеры РФ получат доли, пропорциональные долям в совместных предприятиях.
Доли, пропорциональные доле собственности зарубежных организаций в бывших совместных предприятиях, перейдут самим ООО. Эти доли предлагается приобрести АО "СОГАЗ" и "Газовым технологиям".
Ранее помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайетт заявил, что Вашингтон собирается сделать все возможное для того, чтобы к концу десятилетия доходы России от продажи нефти и газа сократились вдвое.
До этого Владимир Путин подписал указ о передаче 100% долей иностранной управляющей компании аэропорта Пулково в собственность "Холдинга ВВСС". Данный указ был подписан в рамках антисанкционных мер.
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