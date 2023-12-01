Путин подписал указ о создании нового холдинга для управления аэропортом Пулково

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Владимир Путин подписал указ о передаче 100% долей иностранной управляющей компании аэропорта Пулково в собственность "Холдинга ВВСС". Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Данный указ был подписан в рамках антисанкционных мер. Так, согласно ему, специальные экономические меры в отношении иностранных лиц были применены в связи с угрозой национальным интересам и экономической безопасности РФ, которая возникла после нарушения некоторыми зарубежными юрлицами обязательств, связанных с управлением ООО "Воздушные ворота северной столицы".

В новый холдинг, создаваемый российским правительством, войдут организации, владеющие ООО "Воздушные ворота северной столицы". В состав акционеров данного ООО входят в том числе банк ВТБ и РФПИ с пулом инвесторов.

При этом, как отмечается в указе, иностранные компании могут восстановить свои права, подав заявления в холдинг при условии, что будут заключены корпоративные договоры с другими участниками общества и будут соблюдены требования законодательства РФ. Уставной капитал "Холдинга ВВСС" составит 169 миллиардов рублей.

Ранее Владимир Путин разрешил ООО "ПСК – Новые решения" купить активы РФ Caterpillar, в том числе завод в Тосно в Ленинградской области. Согласно распоряжению президента, компании разрешается приобрести 100% долей Caterpillar.

До этого правительство РФ утвердило правила выплаты компенсаций для иностранных холдингов во время приостановления их прав в отношении крупных предприятий.