Yandex может продать все российские активы за один раз – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Голландская компания Yandex N.V, которая является головной для российского "Яндекса", хочет продать все активы в РФ за один раз. Об этом заявляет Reuters.

Как утверждает агентство со ссылкой на источники, подразумевается продажа не только контрольного пакета акций компании. При этом стороны хотят закрыть сделку до конца этого года.

По информации агентства, стоимость всех активов с учетом скидки 50% составляет приблизительно 560 миллиардов рублей.

В российском подразделении "Яндекса" ситуацию не прокомментировали.

Ранее СМИ сообщали, что "Яндекс" после разделения на российскую и международную структуры может предложить инвесторам три варианта сохранения активов. Одним из вариантов может стать предложение сохранить долю в российской структуре. В качестве второго компания может предложить инвесторам получить денежную компенсацию, третьего – долю в международном стартапе.

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