"Яндекс" может предложить инвесторам три варианта сохранения активов – СМИ

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Компания "Яндекс" после разделения на российскую и международную структуры может предложить инвесторам три варианта сохранения активов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Одним из вариантов, по информации источников агентства, может стать предложение сохранить долю в российской структуре. В качестве второго компания может предложить инвесторам получить денежную компенсацию, третьего – долю в международном стартапе.

Финального решения о продаже 51% акций компании российским предпринимателям еще не принимали. При этом, как пояснили источники, 20% акций и так принадлежат россиянам.

Если же сделка с предпринимателями состоится, то нидерландская структура "Яндекса" будет владеть только третью российского подразделения. Для одобрения сделки необходимо, чтобы 66% акционеров проголосовали "за".

В "Яндексе" от комментариев по данной теме отказались.

До этого сообщалось, что покупателями 51% акций компании могут стать основатель "Лукойла" Вагит Алекперов и глава "Норникеля" Владимир Потанин. Стоимость пакета оценивалась примерно в 7–7,5 миллиарда долларов. Предполагалось, что помимо одобрения компании, согласие на продажу также должно поступить от российских властей.

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