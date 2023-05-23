09:59Экономика
ВТБ станет одним из покупателей доли в "Яндексе"
Фото: depositphotos/diy13@ya.ru
Банк ВТБ вошел в консорциум инвесторов, который намерен выкупить долю в "Яндексе". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ВТБ Андрей Костина.
"По поводу "Яндекса", мы участники большого консорциума", – сказал топ-менеджер, не уточнив, кто еще входит в объединение.
Он не назвал размер доли ВТБ в консорциуме, отметив, что его еще предстоит обсудить. Что касается сделки по покупке доли в российском IT-гиганте, то ее могут закрыть уже до конца этого года, добавил Костин.
Ранее стало известно, что совет директоров "Яндекса" на этой неделе может рассмотреть предложения основателя "Лукойла" Вагита Алекперова и главы "Норникеля" Владимира Потанина по покупке контрольного пакета акций компании. По данным СМИ, предприниматели хотят приобрести порядка 51% акций.
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