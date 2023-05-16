"Яндекс" проведет ребрендинг Delivery Club и сменит название на "Маркет деливери"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Компания "Яндекс" в июне проведет ребрендинг сервиса доставки еды и продуктов Delivery Club и сменит название на "Маркет деливери". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Delivery Club.

"Яндекс" увеличит инвестиции в развитие Delivery Club, который стал частью компании в 2022 году, и проведет ребрендинг сервиса. Он получит новое название – "Маркет деливери", – отметили в сообщении.

Представитель Delivery Club уточнил, что "Маркет деливери" будет заниматься экспресс-доставкой разных товаров из ритейла, включая электронику, товары для дома и другое. При этом также будет доступен ресторанный раздел.

Кроме того, сохранится доставка и в "Яндекс Еде". Пользователи смогут заказывать гастрономию и все, что связано с планированием рациона. Помимо этого, сервис планирует развивать оплату заказов по QR-коду "Чек" и сервис корпоративного питания "Ланч Карта".

Ранее сообщалось, что компания "Яндекс" получила около 38,6 миллиарда рублей за продажу ООО "Дзен. Платформа". Такую же сумму "Яндекс" вложил в капитал дочерней компании Delivery Club.

В сентябре 2022 года "Яндекс" закрыл сделку по приобретению сервиса Delivery Club и продаже платформ "Дзен" и "Новости". Новым владельцем этих платформ стала компания VK, а Delivery Club стал частью бизнеса "Яндекс".



Маркетолог прокомментировал сделку "Яндекса" и VK