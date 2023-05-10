Названа сумма сделки "Яндекса" от продажи "Дзена"

Фото: Агентство ''Москва''/Игорь Иванко

Компания "Яндекс" получила около 38,6 миллиарда рублей за продажу ООО "Дзен.Платформа". Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные организации в базе ФНС.

Уточняется, что такую же сумму "Яндекс" вложил в капитал дочерней компании Delivery Club.

В сентябре прошлого года компания "Яндекс" закрыла сделку по покупке сервиса доставки еды и продуктов Delivery Club и продаже платформ "Дзен" и "Новости". Новым владельцем этих платформ стала компания VK, а Delivery Club стал частью бизнеса "Яндекс".

О покупке у VK сервиса доставки еды и продуктов "Яндекс" заявил еще в августе 2022 года. Уточнялось, что, если сделка будет реализована, клиенты, в свою очередь, смогут получать заказы быстрее, а выбор ресторанов станет шире.

Маркетолог прокомментировал сделку "Яндекса" и VK