01:03Экономика
Названа сумма сделки "Яндекса" от продажи "Дзена"
Фото: Агентство ''Москва''/Игорь Иванко
Компания "Яндекс" получила около 38,6 миллиарда рублей за продажу ООО "Дзен.Платформа". Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные организации в базе ФНС.
Уточняется, что такую же сумму "Яндекс" вложил в капитал дочерней компании Delivery Club.
В сентябре прошлого года компания "Яндекс" закрыла сделку по покупке сервиса доставки еды и продуктов Delivery Club и продаже платформ "Дзен" и "Новости". Новым владельцем этих платформ стала компания VK, а Delivery Club стал частью бизнеса "Яндекс".
О покупке у VK сервиса доставки еды и продуктов "Яндекс" заявил еще в августе 2022 года. Уточнялось, что, если сделка будет реализована, клиенты, в свою очередь, смогут получать заказы быстрее, а выбор ресторанов станет шире.
Маркетолог прокомментировал сделку "Яндекса" и VK
Читайте также