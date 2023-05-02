Основатель сети "Кораблик" Зуев стал владельцем 29,9% уставного капитала "Детского мира"

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Основатель сети "Кораблик" Алексей Зуев совместно с консорциумом инвесторов стал владельцем 29,9% уставного капитала "Детского мира". Об этом сообщает ТАСС.

"ГК "Детский мир" был уведомлен, что Павел Грачев и Михаил Стискин продали свои доли в компании консорциуму инвесторов, возглавляемому Алексеем Зуевым, основателем сети детских магазинов "Кораблик", – отметили в сообщении.

В настоящее время бывшие члены совета директоров Грачев и Стискин не имеют коммерческого интереса в компании прямо или косвенно.

До этого Грачев и Стискин покинули совет директоров компании. В свою очередь, номинированный ими председатель совета Владимир Климанов не будет включен в список кандидатов к избранию совета директоров на годовом собрании акционеров.

По словам Зуева, компания имеет устойчивую бизнес-модель, а также значимость в российской отрасли детских товаров. Поэтому он разделяет органический рост и поддерживает трансформацию "Детского мира" в частный бизнес.

Ранее сообщалось, что "Яндекс" полностью выкупил долю агрегатора такси Uber в совместном бизнесе. Общая сумма сделки составила 702,5 миллиона долларов.

Теперь "Яндекс" является единственным владельцем группы компаний "Яндекс Такси", куда входят сервисы заказа такси, каршеринга и аренды самокатов.

