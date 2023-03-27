Владелец сети автозаправок купил "Кулинарную лавку братьев Караваевых"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Владельцы "Кулинарной лавки братьев Караваевых" продали бизнес топливной компании "Нефтьмагистраль", сообщает РБК.

На заправках компании уже появляется сеть "Магбургер". Также новый владелец обещает развивать городские кафе.

Новый владелец появился у сети кафе в конце марта. Сумма и другие подробностей сделки не приводятся. Ранее владельцами сети были Евгений Каценельсон и Игорь Моисеев.

"Нефтьмагистраль" – это оптово-розничная топливная компания, которой принадлежит одноименная сеть АЗС. В 2021 году выручка компании составила 46 миллиардов рублей, а чистая прибыль – 534 миллиона рублей.

В мае прошлого года сооснователь сети ресторанов "Кулинарная лавка братьев Караваевых" Владимир Лякишев покончил жизнь самоубийством. Источник подчеркнул, что у Лякишева не было проблем в бизнесе, однако в последнее время он злоупотреблял спиртным и заявлял близким о намерении совершить суицид.

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