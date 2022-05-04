В Москве покончил с собой сооснователь "Кулинарной лавки братьев Караваевых" – СМИ

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Сооснователь сети ресторанов "Кулинарная лавка братьев Караваевых" Владимир Лякишев покончил жизнь самоубийством, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что тело Лякишева было обнаружено 1 мая на 16-м этаже на общем балконе многоквартирного дома на проспекте Вернадского.

"Предварительно, он покончил жизнь самоубийством, когда жена ушла гулять с собакой. Предсмертную записку мужчина не оставил", – сказал собеседник агентства.

Источник подчеркнул, что у Лякишева не было проблем в бизнесе, однако в последнее время он злоупотреблял спиртным и заявлял близким о намерении совершить суицид.

Ранее сообщалось, что тело топ-менеджера компании "Газпром инвест" нашли в коттедже в Выборгском районе Ленинградской области. Отмечается, что рядом с телом была обнаружена предсмертная записка.

