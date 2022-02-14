Замглавы управления автодорог Тамбовской области найден мертвым

Фото: facebook.com/Виктор Вакульчик

Замначальника управления автомобильных дорог Тамбовской области Виктор Вакульчик был найден мертвым. Об этом в управлении информационной политики администрации региона сообщили ТАСС.

Там рассказали, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты. По данному факту начата проверка.

В свою очередь, источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что чиновник был найден в подъезде собственного дома с колото-резаными ранами.

Виктор Вакульчик работал в органах власти с 2016 года. Ранее он руководил компанией "Тамбовтранс", которая занимается пассажирскими перевозками в городе. В последнее время он занимал пост заместителя начальника управления автомобильных дорог Тамбовской области.

Ранее в квартире на севере столицы был найден мертвым генерал-майор милиции в отставке. Тело обнаружила его супруга. Следователи зафиксировали огнестрельное ранение.

