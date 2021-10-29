В Подмосковье покончил с собой генерал-майор ВДВ в отставке Белянин – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Подмосковье покончил с собой генерал-майор в отставке, бывший первый замначальника штаба Воздушно-десантных войск Анатолий Белянин, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным источника, мужчина в последнее время тяжело болел. Его нашли в своей квартире в Ивантеевке.

По факту произошедшего СК организовал проверку, отмечает источник.

Ранее в Московской области обнаружили тело бывшего начальника ярославского УФСБ генерал-лейтенанта Александра Кубасова. Мертвым его нашли в одном из отелей Одинцовского района. Утверждается, что причиной смерти стала вирусная пневмония.

