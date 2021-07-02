Мэр Коломны найден мертвым в квартире – СМИ

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Мэра Коломны Дениса Лебедева обнаружили мертвым в собственной квартире. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

"Глава Коломенского городского округа найден мертвым в квартире. Предварительно – самоубийство", – сказал источник.

В пресс-службе прокуратуры Подмосковья сообщили, что на место ЧП отправились первый заместитель прокурора ведомства Андрей Ганцев и коломенский городской прокурор Александр Рубанов.

Уточняется, что Лебедев занимал свой пост с октября 2016 года. Ему было 46 лет.