Сын советского рок-музыканта Александра Башлачева умер в Москве после падения с высоты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В центре Москвы погиб, упав с высоты, сын советского рок-музыканта Александра Башлачева Егор Башлачев. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Вечером 19 июня в полицию поступило сообщение о том, что человек погиб, упав с высоты пятого этажа одного из домов в центре Москвы", – отметил собеседник.

Он рассказал, что 32-летний погибший имел вторую группы инвалидности. С апреля он проходил лечение в Центральной клинической психиатрической больнице.

Ранее у здания посольства Туркменистана с собой покончил дежуривший там полицейский. О случившемся в правоохранительные органы сообщили очевидцы.

