Результаты вскрытия показали, что Макафи покончил с собой – СМИ

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Американский и британский программист и бизнесмен Джон Макафи, которого ранее нашли мертвым в тюремной камере, покончил жизнь самоубийством. Об этом свидетельствуют предварительные результаты судебно-медицинской экспертизы, передает газета El País.

Тело бизнесмена обнаружили в камере сотрудники тюремного надзора. Медики пытались провести реанимацию, но не смогли спасти Макафи.

Ранее Национальный суд Испании одобрил экстрадицию Макафи в Соединенные Штаты, где его обвиняют в неуплате налогов. Сам программист тогда заявил, что если его выдадут США, то он "почти точно проведет конец жизни в тюрьме". Американские власти также подозревают его в хищении около 4 миллионов долларов в 2016–2018 годах.

После инцидента экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден заявил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж "может быть следующим".



