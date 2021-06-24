Основатель компании McAfee покончил с собой в испанской тюрьме – СМИ

Фото: AP Photo/File/Alan Diaz

Основатель компании McAfee – разработчика антивирусного программного обеспечения Джон Макафи покончил с собой в тюрьме в Испании. Об этом со ссылкой на источники в полиции пишет газета El País.

Уточняется, что тело бизнесмена обнаружили в камере сотрудники тюремного надзора. Медики пытались провести реанимацию, но не смогли его спасти.

Ранее Национальный суд Испании одобрил экстрадицию Макафи в Соединенные Штаты, где его обвиняют в неуплате налогов. Сам программист тогда заявил, что если его выдадут США, то он "почти точно проведет конец жизни в тюрьме". Американские власти также подозревают его в хищении около 4 миллионов долларов в 2016–2018 годах.

Ранее сообщалось, что в Москве у здания посольства Туркменистана покончил с собой находящийся на дежурстве полицейский.