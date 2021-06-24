Сноуден прокомментировал смерть Макафи

14:00
Фото: PA Images/ТАСС/Dominic Lipinski
Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден после самоубийства основателя антивирусной компании McAfee Джона Макафи в тюрьме Барселоны заявил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж "может быть следующим". Об этом сообщает Газета.ру.
"Европа не должна выдавать обвиняемых в ненасильственных преступлениях судебной системе настолько несправедливой и тюремной системе настолько жестокой, что подсудимые – местные уроженцы скорее умрут, чем станут ей подчиняться. Следующим может быть Джулиан Ассанж", – пишет Сноуден.
Кроме того, он считает, что пока система не будет реформирована, должен сохраняться мораторий – право на отсрочку платежа по долговому обязательству.
Макафи совершил самоубийство в день, когда стало известно решение Национального суда, который одобрил экстрадицию заключенного в США, где его подозревают в налоговых преступлениях, предусматривающих наказание в виде тюремного заключения сроком до 30 лет.
Основатель антивирусной компании был арестован в Испании в 2020 году по запросу США, он подозревался в мошенничестве с криптовалютами и уклонении от уплаты налогов. Суд одобрил его выдачу Соединенным Штатам. Комиссия по ценным бумагам и биржам США считает, что Макафи воспользовался своей известностью ради продвижения ICO в своем Twitter-аккаунте, скрыв факт получения денег за такую рекламу.
Компания была основана бизнесменом в 1987 году, с тех пор она являлась крупным разработчиком антивирусного программного обеспечения. В 2011 году McAfee приобрела корпорация Intel.
Джулиана Ассанжа, основателя Wikileaks, арестовали в апреле 2019 года в Соединенном Королевстве, однако Британский суд временно заблокировал его экстрадицию в США в январе 2021 года. На программиста поступило 18 обвинений, в основном по закону о шпионаже, а также в получении и передаче секретной информации.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал глав государств обратить внимание на ситуацию вокруг основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа и бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена.
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