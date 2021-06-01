Захарова прокомментировала скандал с прослушкой в Дании

Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Сообщения о том, что спецслужбы Дании вместе с США устроили слежку за европейскими политиками, являются только "вершиной айсберга", заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

"Я думаю, что это только вершина айсберга, на самом деле ситуация намного более страшная для самих стран – членов НАТО", – сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Она выразила мнение, что страны НАТО и Евросоюза намеренно стараются не говорить об этой истории. Также, по ее словам, эти страны даже не догадываются о том, что происходит на их территории.

"США сами себя исключили из какой-либо системы правовых координат, являются надсмотрщиками над всеми и вся. Возможно, теперь они решили подбросить такую косточку своим вассальным партнерам, позволяя им тоже не соотносить себя с правилами", – отметила официальный представитель МИД РФ.

Ранее газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что американское Агентство национальной безопасности с помощью Дании в 2012–2014 годах следило за европейскими политиками, включая канцлера Германии Ангелу Меркель.

По данным журналистов, США использовали для прослушки в 2013 году центр, расположенный рядом с Копенгагеном. С его помощью шпионили за должностными лицами из Швеции, Норвегии, Франции и Германии, в том числе за канцлером Ангелой Меркель.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт прокомментировал сообщения об участии Дании в слежке за Меркель.

В июне 2013 года Эдвард Сноуден передал газетам The Washington Post и The Guardian секретные материалы о программах слежки британских и американских спецслужб в интернете.