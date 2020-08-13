В США обвинили ГРУ в создании шпионской программы

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Агентство национальной безопасности и Федеральное бюро расследований обвинили Главное управление российского Генштаба в создании шпионской программы. Об этом сообщает РИА Новости.

В письменном заявлении американских спецслужб указано, что российская сторона разработала утилиту "Дроворуб" для операционной системы Linux.

"Дроворуб" является угрозой системам национальной безопасности, Пентагона и основным клиентам оборонной промышленности, которые используют систему Linux", – указали авторы исследования.

В документе прописано, что вредоносная утилита способна дать прямую коммуникацию с инфраструктурой контролирующего сервера. В частности, это означает возможность скачивания или загрузки файлов, а также перенаправление трафика.

Помимо теоретического доклада, АНБ и ФСБ также разработали рекомендации для частных компаний по поиску и нейтрализации "Дроворуба" и аналогичных программ.

Политический аналитик Павел Шипилин ранее прокомментировал заявление ФБР о том, что российские мобильные приложения несут "потенциальную контрразведывательную угрозу" для США. Эксперт заявил, что таким образом американцы пытаются удержаться "на плаву".

