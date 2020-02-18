Минкомсвязь "плотно дискутирует" с Apple по вопросу предустановки российского софта

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Глава Минкомсвязи РФ Максуд Шадаев заявил, что ведомство ведет плотную дискуссию с Apple по вопросу обязательной предустановки российского программного обеспечения на гаджеты, сообщает ТАСС.

"Мы с ними ведем плотную дискуссию", – сказал министр, отвечая на вопрос о том, планирует ли Apple предустанавливать российский софт на свои устройства.

Ранее о готовности исполнять требования российского законодательства сообщили компании Samsung и Xiaomi. В Huawei отметили, что работают над этим вопросом и стремятся найти оптимальное решение для всех участников рынка.

В декабре 2019 года Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке отечественного ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV. Эти требования начнут действовать с 1 июля 2020 года.

Предполагается, что это будет способствовать продвижению российских программ на рынке информационных технологий. Первыми программами, которые станут обязательными для предустановки на российские смартфоны, будут поисковые системы и навигаторы.