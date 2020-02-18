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Технологии

18 февраля, 18:38

В Huawei согласились на предустановку российского ПО

технологии

Фото: TASS/Steve Parsons

Компания Huawei готова выполнять требования по предустановке российского софта на гаджеты, сообщает РБК.

Ранее на предустановку российских приложений дали согласие Samsung и Xiaomi. Представители последней сообщили, что обладают богатым опытом работы с приложениями локальных разработчиков. Процедура предустановки местного софта в Huawei тщательно отработана.

Samsung также работает в этом направлении. В частности, некоторые устройства южнокорейской компании поставляются с уже встроенным почтовым сервисом от Mail.ru Group или поисковым приложением от "Яндекса".

Ранее Ассоциация производителей электробытовой техники просила отсрочить реализацию закона об обязательной предустановке российского софта. В организации отметили, что производители не успеют подготовиться к 1 июля, когда закон вступит в силу.

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