Samsung представила складной смартфон Galaxy Z Flip

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Компания Samsung представила сгибающийся смартфон Samsung Galaxy Z Flip. Презентацию транслировал YouTube-канал производителя.

Его главное отличие от большинства смартфонов – складывающийся вдвое по вертикали 6,7-дюймовый дисплей. Аппарат появится в магазинах 14 февраля и в России будет стоить почти 120 тысяч рублей. Z Flip – второй складывающийся смартфон Samsung: первый, Galaxy Fold компания представила в 2019 году.

Другие новинки – флагман Galaxy S20, S20+ и премиальный S20 Ultra. Фронтальная камера смартфонов имеет разрешение 10 и 40 мегапикселей, а основная – 64 и 108 мегапикселей. Также на моделях доступен 30-кратный и 100-кратный. Диагональ экрана – 6,2, 6,7 и 6,9 дюйма соответственно.

На всех трех гаджетах установлен процессор Guardian Chip, защищающий от вредоносных атак. Кроме того они оснащены от 128 до 256 гигабайт памяти. Цена Galaxy S20 составит 69,99 тысяч рублей, S20+ обойдется на десять тысяч дороже, S20 Ultra будет стоить 99,99 тысяч рублей.

S20 Ultra доступен в сером и черном цветах, S20+ также в красном цвете, а S20 – в сером, голубом и красном, передает "Комсомольская правда".

Ранее пользователи из России и нескольких других стран сообщили, что их "умные" телевизоры Samsung оказались заблокированы. Компания заявила, что блокировка части функций телевизоров вызвана тем, что некоторые из них не получили сертификаты для использования в России.