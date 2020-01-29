Продажи смартфонов в России стали рекордными

11:06
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Продажи смартфонов в России выросли почти на 2% в 2019 году по сравнению с 2018-м. Они достигли 30,14 миллиона единиц, сообщает газета "Известия".
В деньгах прирост оборота составил 7%, в абсолютном выражении это 495 миллиардов рублей. Таковы данные компании GfK.
Схожи оценки "М.Видео-Эльдорадо". По информации компании, рынок смартфонов достиг 30 миллионов аппаратов. Это больше на 1,5%, чем годом ранее.
Рост продаж смартфонов в РФ идет за счет замены простых кнопочных телефонов на умные, отмечает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Еще одной причиной считают обмен морально устаревших аппаратов на новые.
В этом году рост рынка может оказаться нулевым, предупреждает Муртазин. В штуках показатель не изменится, а в деньгах может увеличиться примерно на 10% за счет повышения средней цены, прогнозирует он.
Аналитик GfK по рынку телекоммуникационных товаров Анна Шебек уверена, что рост рынка смартфонов в России продолжит замедляться в 2020 году. Она объяснила это тем, что доходы населения почти не растут.
В России повторяется глобальный тренд: увеличивается жизненный цикл использования смартфона. Новые модели не предлагают существенных инноваций, и покупатели стали использовать одно устройство дольше, отмечает эксперт.
Разработчики известного бенчмарка AnTuTu, созданного для оценки производительности мобильных устройств, опубликовали рейтинг самых мощных смартфонов в мире на декабрь 2019 года. Лидером стал игровой Asus ROG 2 в конфигурации с 12 гигабайтами оперативной памяти и 512 гигабайтами на внутреннем хранилище.
В пятерку также вошли OnePlus 7T, его Pro-версия в двух комплектациях и realmi X2 Pro. По две позиции рейтинга заняли смартфоны моделей Redmi и Samsung.
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