Продажи смартфонов в России стали рекордными

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Продажи смартфонов в России выросли почти на 2% в 2019 году по сравнению с 2018-м. Они достигли 30,14 миллиона единиц, сообщает газета "Известия".

В деньгах прирост оборота составил 7%, в абсолютном выражении это 495 миллиардов рублей. Таковы данные компании GfK.

Схожи оценки "М.Видео-Эльдорадо". По информации компании, рынок смартфонов достиг 30 миллионов аппаратов. Это больше на 1,5%, чем годом ранее.

Рост продаж смартфонов в РФ идет за счет замены простых кнопочных телефонов на умные, отмечает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Еще одной причиной считают обмен морально устаревших аппаратов на новые.

В этом году рост рынка может оказаться нулевым, предупреждает Муртазин. В штуках показатель не изменится, а в деньгах может увеличиться примерно на 10% за счет повышения средней цены, прогнозирует он.

Аналитик GfK по рынку телекоммуникационных товаров Анна Шебек уверена, что рост рынка смартфонов в России продолжит замедляться в 2020 году. Она объяснила это тем, что доходы населения почти не растут.

В России повторяется глобальный тренд: увеличивается жизненный цикл использования смартфона. Новые модели не предлагают существенных инноваций, и покупатели стали использовать одно устройство дольше, отмечает эксперт.

Разработчики известного бенчмарка AnTuTu, созданного для оценки производительности мобильных устройств, опубликовали рейтинг самых мощных смартфонов в мире на декабрь 2019 года. Лидером стал игровой Asus ROG 2 в конфигурации с 12 гигабайтами оперативной памяти и 512 гигабайтами на внутреннем хранилище.

В пятерку также вошли OnePlus 7T, его Pro-версия в двух комплектациях и realmi X2 Pro. По две позиции рейтинга заняли смартфоны моделей Redmi и Samsung.