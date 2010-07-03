Эксперты назвали топ-100 самых значимых гаджетов десятилетия

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Составлен топ-100 устройств, которые оказались определяющими для десятилетия. Об этом сообщает портал The Verge.

Отмечается, что при выборе позиции для каждого гаджета возникали серьезные споры, поскольку все технологические достижения имеют ряд достоинств.

Так, возглавил рейтинг iPhone 4. Эксперты сочли дизайн этого смартфона определяющим для большинства современных телефонов.

Среди консолей предпочтение было отдано PS4. Приставка заняла 9 строчку топа. Кроме того, высокие позиции заняли селфи-палка и переходник для наушников.

На последних позициях разместились фейковые плашки оперативной памяти с подсветкой, предназначенные лишь для визуального восприятия. Также в числе закрывающих топ-100 оказался телевизионный пульт с кнопкой Netflix.

Ранее был составлен рейтинг самых комфортных городов в России. Лидера выбирали по критериям климата и обеспеченности жилой и коммерческой застройкой в сочетании с относительно невысокими затратами.