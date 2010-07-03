Названы самые комфортные для жизни города России

Фото: ТАСС/Иван Журавлев

Институт территориального развития "Урбаника" проанализировал 100 крупнейших российских городов, чтобы определить, какие из них комфортные и доступные для жизни, сообщает РБК.

На первом месте оказался Краснодар. Этот город набрал высокие баллы по климату, обеспеченности жилой и коммерческой застройкой в сочетании с относительно невысокими затратами.

В пятерку лидеров также вошли Сургут, Санкт-Петербург, Тюмень и Калуга. Москва заняла 52-е место. Эксперты связывают это с высокой стоимостью жизни в сравнении со средней зарплатой. Негативными факторами считаются низкая обеспеченность жителей жильем, автомобильные заторы и невысокие экологические показатели.

Относительно доступными по стоимости стали 25 городов. Многие из них – это промышленные города, сочетающие сравнительно высокий уровень средней заработной платы с относительно невысокой стоимостью недвижимости, а также основных товаров и услуг.

Ранее сообщалось, что Москва и Санкт-Петербург вошли в топ-100 самых посещаемых городов мира. Эксперты исследовательской компании составили ежегодный рейтинг Top 100 City Destinations. Согласно прогнозам, в 2019 году туристы совершат около 1,5 миллиарда поездок. Такие значения выше на 4,2% прошлогодних показателей.

Согласно рейтингу, лидирующую позицию в рейтинге самых посещаемых городов мира занял Гонконг, который примет 26,7 миллиона человек. За ним следует Бангкок с показателем 25,8 миллиона человек. Третье место займет Макао (20,6 миллиона), четвертое – Сингапур (19,7) и пятое – Лондон (19,5). В топ-10 также вошли Париж, Дубай, Куала-Лумпур, Дели и Стамбул.

В Top 100 City Destinations вошли и два российских города. Москва, по расчетам специалистов, примет в текущем году около 6 миллионов человек иностранных туристов. Она расположится на 45 строчке в рейтинге. Санкт-Петербург посетят в текущем году 4,45 миллиона человек. По сравнению с прошлым годом город поднялся на три позиции вверх – на 59 место.