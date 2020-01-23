Эксперты назвали самый мощный смартфон в мире

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Разработчики известного бенчмарка AnTuTu, созданного для оценки производительности мобильных устройств, опубликовали рейтинг самый мощных смартфонов в мире по состоянию на декабрь 2019 года. Об этом сообщает "Российская газета".

Перечень наиболее производительных телефонов возглавил игровой Asus ROG 2 в конфигурации с 12 гигабайтами оперативной памяти и 512 гигабайтами на внутреннем хранилище. Уникальный смартфон работает под управлением операционной системы Android.

Ключевые особенности модели напрямую связаны с ее назначением. Так как смартфон игровой, то в нем установлена система охлаждения, добавлена возможность подключить геймпад, а за автономность отвечает аккумулятор на 6000 мАч.

В пятерку наиболее мощных смартфонов также вошли OnePlus 7T, его Pro-версия в двух комплектациях и realmi X2 Pro. По две позиции рейтинга заняли смартфоны моделей Redmi и Samsung.

Накануне стало известно, что американская компания Apple планирует выпустить на рынок бюджетную модель iPhone. Новинка будет лишена части функций, однако будет базироваться на процессоре от iPhone 11. А вот дизайн планируется перенести с iPhone 8.

