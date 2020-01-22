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Москва 24

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Технологии

22 января, 15:15

Снижать зависимость от смартфона решили с помощью бумажного конверта

технологии

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В компании Google запустили три экспериментальных проекта, которые позволят снизить зависимость от смартфона. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Одно из приложений ограничивает возможность использовать смартфон. Пользователь сможет только набирать номер и использовать камеру. Для полноценной работы приложения необходимо распечатать чертеж специального конверта, собрать его и поместить туда гаджет.

В самом конверте есть отделы для портов, кнопки и датчик отпечатков пальцев. Такой "чехол" будет вызывать неудобства во время использования смартфона, уверены разработчики.

Два других приложения отслеживают суточную активность пользователя. При этом каждое включение смартфона добавляет на экран один шар.

Ранее ученые из Гентского и Антверпенского университетов провели исследование, чтобы выяснить влияние смартфонов на качество сна. Оказалось, что люди, которые используют смартфоны часто, могут столкнуться с проблемами при засыпании и плохим сном в течение ночи.

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