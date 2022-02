Бойкот серой технике? Почему ваш телевизор может потерять основные функции

На прошедшей неделе некоторые владельцы смарт-телевизоров Samsung внезапно увидели на экранах сообщение This TV is not fully functional in this region ("Этот телевизор не может полноценно функционировать в данном регионе"). Чем это обернулось и чем может грозить другим пользователям по всему миру – в колонке обозревателя Николая Гринько.



В общем, надписью дело не ограничилось: если до этого момента все работало нормально, то теперь смарт-телевизоры полностью утратили все умные функции, превратившись фактически в мониторы. Магазин приложений оказался недоступен, сами приложения также исчезли из меню, и все, что владельцы могут делать теперь, – смотреть эфирные каналы.

Модели блокированных телевизоров самые разные, диагонали экранов и наборы функций отличаются, но общее у них одно: все они куплены на сером рынке. Нечистоплотный поставщик приобрел устройства в другой стране, перевез через границу и реализовал в России. До сих пор подобные схемы ничем не грозили, серый импорт прекрасно функционировал вне зависимости от региона. Теперь же компания Samsung решила ограничить работу своей продукции (к счастью, не всей) только регионом, для которого она была произведена.

"Блокировка затронула функции устройств, которые были произведены для использования на территории других государств или регионов. Заблокированные функции не могли быть доступны на таких устройствах без проведения манипуляций по изменению установленных заводских настроек (например, разблокировки или перепрошивки). Такие устройства не сертифицированы для использования в российском регионе, что исключает возможность производителя гарантировать корректную их работу, доступность всех функций, а также своевременное и качественное сервисное обслуживание в соответствии с глобальными корпоративными стандартами компании Samsung Electronics. Кроме того, часть сервисов, реализуемых через заблокированную платформу, могут иметь лицензионные ограничения по территории использования".

Компания также порекомендовала пользователям проверять на коробках и корпусах телевизоров маркировку ЕАС. И напомнила, что все устройства, предназначенные для российского рынка, содержат в конце номера модели латинские буквы RU.



Для того чтобы телевизор, купленный в другой стране, мог нормально работать в России, его требуется перепрошить, то есть сменить программное обеспечение. Именно это и не устраивает компанию Samsung, решившую бороться с серым импортом. Причем ограничение распространяются не только на Россию, но и на Украину, Белоруссию и Молдавию – в этих странах смарт-телевизоры южнокорейского производителя также работают без умных функций.

Владельцы "обезумевших" телевизоров возмущаются: далеко не каждый из них знал, что покупает нелегальную продукцию. И понятно почему: серые поставщики не афишируют каналы, по которым получают товар. Однако такие схемы позволяют им предлагать существенные скидки, заманивать покупателей низкой ценой. В Samsung решили бороться с нелегальными поставками, но крайними оказались покупатели: они уже заплатили деньги (пусть и меньшие), но получили товар с сильно ограниченным функционалом. Реальные же виновники, продавцы серого товара, не понесли никаких потерь.

При всей противоречивости подобного подхода он, скорее всего, со временем будет применяться повсеместно: производители бытовой электроники будут если не полностью отключать, то хотя бы ограничивать функционал техники, работающей не в родном регионе. Все дело в деньгах: цены на один и тот же товар для разных стран отличаются, а производитель не хочет терять прибыль. Рано или поздно пылесос, купленный в Эстонии, откажется работать в Болгарии, а холодильник, произведенный для Португалии, не станет морозить в Исландии.

Но с мобильными телефонами такого, скорее всего, не произойдет, иначе любой путешественник, выехавший за пределы своей страны, при пересечении границы сразу же окажется без связи. Хай-тек-гиганты вряд ли на это пойдут.

Хотя...