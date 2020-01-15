Решето для вирусов? Что нужно учесть, если вы на Windows 7

Компания Microsoft объявила о прекращении поддержки своей операционной системы Windows 7, выпущенной в 2009 году. Подробнее о том, стоит ли паниковать и какие подводные камни могут подстерегать пользователей, – в колонке нашего обозревателя Николая Гринько.



Фото: ТАСС/CTK/Svancara Petr

Разумеется, с самой ОС ничего не случится, компьютеры пользователей продолжат работать как ни в чем не бывало. Однако отсутствие поддержки означает, что Microsoft больше не будет выпускать обновлений для этой операционной системы. На первый взгляд, в этом нет большого неудобства, но на самом деле здесь целых два подводных камня, оба довольно большие.

Во-первых, новые программы, выпускаемые самыми разными производителями, со временем перестанут работать на старой ОС, поскольку их системные требования все время растут, а Windows 7 без обновлений со временем станет не способна обеспечивать их работу.

А во-вторых (и это, пожалуй, самое важное), операционная система останется без самых свежих патчей системы безопасности. Хакеры всех мастей не дремлют и постоянно ищут все новые лазейки в операционных системах. Информация о взломах поступает к производителю ОС, и он старается оперативно закрыть эти "дыры" новым программным кодом. Без постоянных обновлений система безопасности Windows 7 очень скоро станет решетом, сквозь которое вредоносные программы будут проникать внутрь безо всякого сопротивления.



Но если для обычных пользователей взлом компьютера и кража личных данных грозят относительно мелкими неприятностями, то банковские системы, работающие на Windows 7, подвергаются гораздо большим рискам и могут понести несопоставимо более крупные потери. Именно поэтому в СМИ появилось множество статей о том, что прекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами российским банкам.

Откровенно говоря, в сложившейся ситуации виновата неповоротливость банковского сектора. Windows 7 выпущена больше десяти лет назад, а у таких продуктов всегда есть срок годности, рано или поздно любая операционная система переходит в разряд архивных. К таким событиям нужно готовиться заранее – так же, как к зимним снегопадам или осенней слякоти. Первая версия Windows 10 вышла почти пять лет назад, и уже тогда было понятно, что эта ОС скоро полностью заменит устаревающую "семерку". Времени на постепенную реорганизацию было много, однако банки не торопились осваивать "десятку". Теперь же им придется в авральном порядке переходить на Windows 10, затрачивая на это огромные ресурсы.



Грозит ли сложившаяся ситуация глобальным банковским крахом? Ответ – нет. Но и игнорировать ее нельзя. Здесь все обстоит точно так же, как с пресловутой ошибкой 2000 года, когда весь мир ждал, что в полночь 31 декабря 1999 года компьютеры сойдут с ума и это приведет к коллапсу всей инфраструктуры планеты. Как известно, ничего подобного не произошло, однако шумиха, поднятая в СМИ, заставила компании подготовиться к возможным сбоям заранее и минимизировать последствия.

С переходом на Windows 10 произойдет то же самое: банки переведут свои системы на новую операционку, при этом наверняка будут какие-то сбои, но не критичные. А пока перехода не произойдет, компании продолжат работать на Windows 7, дополнительно защищая ее от проникновений извне с помощью собственных антивирусов и других систем безопасности.

В общем, ни для банков, ни для пользователей никаких катастрофических последствий не случится.

Хотя...