Эксперт оценил опасность отмены техподдержки операционных систем Windows 7 для банков

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Эксперт по кибербезопасности Александр Власов в разговоре с Москвой 24 объяснил, чем чревата отмена технической поддержки операционных систем Windows 7 и Windows Server 2008 для российских банков. По мнению специалиста, под угрозой могут оказаться данные клиентов.

"Все обновления, которые раньше присылались, были связаны в том числе с ликвидацией возможности проникновения, обнаруженные уязвимости убирались, теперь этого делаться не будет. Соответственно, компьютеры банков становятся уязвимыми, данные могут потеряться. А переход на новую систему может повлечь за собой сбой в работе", – пояснил Власов.





Александр Власов эксперт в области безопасности Сейчас при переходе банка на операционную систему Windows 10 может увеличится время предоставления услуг. Я думаю, что все-таки в большинстве крупных банков IT-службы подготовились к этому переходу. Мне кажется, проблема может коснуться небольших банков. У сотрудников организаций могут возникнуть проблемы с выполнением должностных обязанностей.

Эксперт добавил, что за свои денежные средства клиентам переживать все-таки не стоит. "Крайне мала вероятность того, что со счетов могут пропадать деньги. Просто вмешательства, может, из хулиганских побуждений", – заключил Власов.

Ранее сообщалось, что отмена технической поддержки операционных систем Windows 7 и Windows Server 2008 может стать проблемой для банков России. Это связано с тем, что нормативные документы относят работу с программами без технической поддержки к нарушениям информационной безопасности.

Архитектор технологического центра Microsoft в России Иван Будылин пояснил, что это означает отсутствие обновлений безопасности, а использование операционной системы без установки обновлений может обернуться потерей данных.

В материале поясняется, что даже крупные российские банковские институты не перевели все свои устройства на Windows 10.

Согласно оценкам сервиса Statcounter, по состоянию на декабрь 2019 года в России около 32% компьютеров, на которых установлена операционная система Windows 7.

При этом бизнес-консультант по безопасности Cisco Алексей Лукацкий отмечает, что соотношение в российских банках ниже: Windows 7 встречается примерно на каждом пятом компьютере.

С 14 января компания Microsoft прекратила техническую поддержку Windows 7 и Windows Server 2008. Как сообщалось, отказ от данной операционной системы "может быть сопряжен со сложностями". В этой связи компания окажет пользователям содействие с помощью рекомендаций.

В частности, Microsoft посоветовала пользователям Windows 7 создать копии файлов и фотографий с помощью облачного сервиса OneDrive и использовать операционную систему Windows 10.

Вынужденный отказ от Windows 7 компания рассматривает как новый способ мотивировать пользователей на обновление операционной системы.

Теперь во весь экран устройства будет разворачиваться полноформатное окно с предупреждением о потенциальных рисках использования устаревшей ОС.

Предупреждение увидят все пользователи, на компьютерах которых установлены версии Windows 7 SP 1 Starter, Home Basic, Home Premium и Professional.



Соболева Илона