Samsung начал блокировать "умные" телевизоры в России

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Пользователи из России и нескольких других стран сообщили, что их "умные" телевизоры Samsung оказались заблокированы, передает "Вечерняя Москва".

Компания заявила, что блокировка части функций телевизоров вызвана тем, что некоторые из них не получили сертификаты для использования в России. Речь идет о сертификатах соответствия техническому регламенту Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В Samsung отметили, что проблемы возникают только у техники, предназначенной для использования в других государствах. Сертифицированные для продажи в России телевизоры оканчиваются на латинские буквы RU, отмечается в заявлении, передает сайт "Комсомольской правды".

Ранее сообщалось, что россияне боятся остаться без техники от мировых производителей. Многие международные компании закрыли свои заводы в Китае из-за коронавируса.