В смартфонах Samsung нашли опасную уязвимость

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Жители Южной Кореи стали жертвами хакерских атак, построенных на уязвимостях в смартфонах Samsung. Об этом сообщает портал Nate.

По информации журналистов, злоумышленники преимущественно выбирали цели из числа известных личностей, которых в Корее на фоне движения "айдолов" достаточно много. Пятеро обратившихся в полицию, в частности, пользовались смартфонами Samsung Galaxy.

Эксперты считают, что хакеры удаленно получали доступ к облачным хранилищам пользователей. За счет этого они могли беспрепятственно ознакомиться с историей звонков, контактами, СМС-сообщениями, фотографиями и видеозаписями, которые хранились на смартфоне. Жертв взлома сразу же шантажировали угрозой публикации личных данных в Сети.

В конце октября аналитики в области компьютерной безопасности и защиты данных заявили, что в 2019 году количество утечек персональных данных по всему миру выросло в двукратном объеме. По словам экспертов, речь идет о 14 миллиардах записей.

