Новую волну мошенничества зафиксировали в Instagram

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Фото: depositphotos/prykhodov
Очередная волна мошенничества зафиксирована в социальной сети Instagram специалистами Infosecurity a Softline Company. Об этом сообщает газета "Известия".
По словам гендиректора компании Игоря Сергиенко, злоумышленники похищают популярный аккаунт у его владельца, размещают объявления о якобы произошедшем в его семье несчастье и начинают срочный сбор денег на "лечение" родственника.
Сергиенко добавил, что мошенники пользуются предновогодним настроением горожан. Он уточнил, что в это время на волне новогоднего настроения хочется творить добро и чудеса, поэтому становится сложно пройти мимо эмоционального сообщения, через которое и работают злоумышленники.
По его словам, чаще всего мошенники размещают объявление в чужом аккаунте о якобы болезни в семье владельца страницы. Гендиректор компании пояснил, что такой вид мошенничества является продолжением другой мошеннической схемы, когда злоумышленники рассылали сообщения с просьбой одолжить деньги.
При опубликованном подобном сообщении на странице знакомых специалисты рекомендуют сперва связаться с владельцем аккаунта по телефону или с помощью других мессенджеров и получить личное подтверждение о болезни близких. При этом они советуют не использовать мессенджер той соцсети, где размещено объявление.
Эксперты также советуют создавать сложный пароль и периодически его менять. Также пользователям рекомендуется настроить двухфакторную аутентификацию.
Ранее сообщалось, что в Сети набирает обороты еще один новый вид мошенничества. Интернет-пользователям предлагается поучаствовать в "беспроигрышной лотерее" или опросе с гарантированным вознаграждением. Чтобы принять участие, необходимо заплатить комиссию и ввести данные банковской карты.
Эксперты рекомендуют при подозрительном звонке сразу положить трубку, найти актуальный номер горячей линии кредитной организации, а затем самостоятельно позвонить и уточнить, все ли в порядке с картой. Перезванивать на подозрительный номер ни в коем случае не следует.
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