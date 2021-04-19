Володин предложил Западу озаботиться судьбой Ассанжа и Сноудена

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Госдумы
Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал глав государств обратить внимание на ситуацию вокруг основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа и бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена.
В своем Telegram-канале он напомнил о заявлениях от западных политиков с обеспокоенностью соблюдением прав человека в России.
"Эти люди, наверное, сильно заняты, возможно, у них не хватает времени, чтобы сделать заявления в связи с ситуацией вокруг Джулиана Ассанжа и Эдварда Сноудена", – написал он.
По словам председателя Госдумы, Ассанж и Сноуден открыли миру правду, а не действовали в интересах других стран или финансовых корпораций. Володин выразил уверенность, что заявления по их защите звучали бы отовсюду, если бы их действия были направлены в отношении России или ряда других стран, которые составляют конкуренцию США.
Он также считает, что у Вашингтона нет морального права на критику в адрес России.
"Заявления о нарушении прав человека начались ровно с того момента, как только страна стала решать внутренние проблемы и усиливаться на международной арене", – написал он.
Программист из Австралии Джулиан Ассанж стал широко известен после того, как в 2010 году основанный им сайт опубликовал секретные документы Госдепа США, а также материалы, касающиеся военных действий в Ираке и Афганистане.
Журналист был взят под стражу британской полицией после того, как Эквадор отказал ему в предоставлении дипломатического убежища. Его задержали прямо в здании диппредставительства, где он провел 7 лет.
Основателя WikiLeaks арестовали по двум причинам – из-за попытки скрыться от британского правосудия в 2012 году, а также по запросу США об экстрадиции.
Эдвард Сноуден в июне 2013 года передал газетам The Washington Post и The Guardian секретные материалы о программах слежки британских и американских спецслужб в интернете. Позже РФ предоставила ему временное убежище, а год спустя – трехлетний вид на жительство, который продлили еще на три года.
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