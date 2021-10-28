Экс-главу УФСБ по Ярославской области нашли мертвым в отеле в Подмосковье – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Московской области обнаружили тело бывшего начальника ярославского УФСБ генерал-лейтенанта Александра Кубасова. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета "Известия".

По информации издания, мертвым его нашли в одном из отелей Одинцовского района. Утверждается, что причиной смерти стала вирусная пневмония.

На должность начальника УФСБ по Ярославской области Кубасова назначили в 2013 году. В 2018-м он вышел на пенсию. До этого Кубасов руководил Управлением ФСБ по Ульяновской области и УФСБ по Чеченской Республике.

Ранее мертвым в собственном доме был найден глава следственного управления СК России по Пермскому краю Сергей Сарапульцев.