Под Волгоградом убили главу территориального отдела Роспотребнадзора

20:08
Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели начальника одного из территориальных отделов управления Роспотребнадзора по Волгоградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя управления регионального главка СК РФ Наталию Рудник.
"Следственными органами <...> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего")", – отметила Рудник.
По данным следователей, мужчина погиб в результате смертельной травмы, которую в ходе конфликта ему нанес один из жителей Камышина, где в ночь на 24 сентября было найдено тело. Судебно-медицинские эксперты зафиксировали у погибшего травму грудной клетки и ушиб сердца.
Уточняется, что подозреваемый в убийстве сам вызвал скорую. В настоящее время он задержан, решается вопрос о его заключении под стражу.
Ранее мертвым в собственном доме был найден глава следственного управления СК России по Пермскому краю Сергей Сарапульцев. Отмечалось, что смерть полковника юстиции не была связана с его службой.
По факту случившегося СК начал процессуальную проверку в центральном аппарате ведомства.
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