В Петербурге нашли мертвой главу районного суда

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Председателя Куйбышевского районного суда Елену Горбунову обнаружили мертвой в ее квартире, сообщает РИА Новости. Как уточнили в объединенной городской пресс-службе инстанции, смерть чиновницы была ненасильственной.

"Для нас это большая трагедия и большая потеря", – сказали в ведомстве.

Горбунова была назначена на должность судьи Куйбышевского районного суда в Санкт-Петербурге указом президента от 5 декабря 2001 года. В июле 2007 года она стала зампредседателя суда, а в 2017 назначена председателем Куйбышевского районного суда.