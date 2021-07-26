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Культура

14:53

Скончался пианист Владимир Сканави

утраты культура

Фото: hse.ru

Заслуженный артист РФ, пианист Владимир Сканави скончался в возрасте 79 лет от тяжелого онкологического заболевания. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Московскую государственную консерваторию имени Чайковского, профессором которой являлся Сканави.

"Он умер вчера утром. Тяжелая болезнь", – сказал представитель консерватории.

Владимир Сканави родился в 1941 году. Он являлся выпускником Московской консерватории. Выступал на ведущих мировых площадках, в том числе в миланском зале "Ла Скала", венской филармонии "Музикферейн", парижском Зале Гаво и амстердамском "Консертгебау". В 1999 году был удостоен звания заслуженного артиста РФ.

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