Следователи начали проверку по факту гибели главы СУ СК по Пермскому краю

Фото: perm.sledcom.ru

Следственный комитет начал проверку после того, как глава следственного управления СК России по Пермскому краю Сергей Сарапульцев был найден мертвым. Об этом сообщает РИА Новости.

"По факту гибели руководителя следственного управления СК России по Пермскому краю полковника юстиции С. Ю. Сарапульцева в центральном аппарате Следственного комитета проводится процессуальная проверка", – отметила представитель СК РФ Светлана Петренко.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Сарапульцев был найден мертвым в собственном доме. При этом отмечалось, что смерть полковника юстиции не связана с его службой.

Сергей Сарапульцев занимал должность главы следственного управления СК по Пермскому краю с 2018 года.

