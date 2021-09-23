Глава управления СК РФ по Пермскому краю найден мертвым – СМИ

Фото: perm.sledcom.ru

Глава следственного управления СК России по Пермскому краю Сергей Сарапульцев был найден мертвым в собственном доме, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

"Сегодня с собой покончил руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю полковник юстиции Сергей Сарапульцев. Он был найден мертвым в своем доме", – сказал собеседник агентства.

По информации источника, смерть Сарапульцева не связана с его службой. На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства и причины случившегося.

В главном следственном управлении СК РФ пока не прокомментировали ситуацию.

Сергей Сарапульцев занимал должность главы следственного управлению СК по Пермскому краю с 2018 года.

