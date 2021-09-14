Умер экс-командующий войсками на Северном Кавказе Виктор Казанцев

Фото: РИА Новости/Виталий Савельев
Герой России, генерал армии Виктор Казанцев, боровшийся с террористами в Чечне и Дагестане, умер в Краснодаре на 76-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости.
"Со слов родственников Виктора Германовича Казанцева, он скончался в госпитале сегодня утром после продолжительной болезни", – говорится в сообщении.
В Клубе военачальников уточнили, что генерал скончался приблизительно в 07:00 по московскому времени.
Виктор Казанцев родился в 1946 году. С августа 1999 года по апрель 2000 года командовал Объединенной группировкой федеральных сил на Северном Кавказе. Был уволен в запас в 2000 году. В 2000–2004 годах работал на посту полпреда президента РФ в Южном федеральном округе.
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