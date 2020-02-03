Российского советника министра здравоохранения Южной Осетии нашли мертвым в Цхинвале

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В Цхинвале обнаружили тела российского советника министра здравоохранения Южной Осетии Игоря Галя и его жены. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на начальника штаба МВД Южной Осетии Тарзана Кокойту.

Известно, что тела Галя и его жены обнаружил водитель советника в их собственном доме.

"По предварительной информации, отравление угарным газом. Признаков насильственной смерти на первый взгляд нет, но точнее покажет вскрытие", – говорится в сообщении.

Известно, что Игорь Галь с 2016 года занимал пост советника министра здравоохранения и социального развития Южной Осетии. Помимо этого он координировал работу российских специалистов в республике.

