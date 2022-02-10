Пропавшего главврача поликлиники подмосковного Обухова нашли мертвым

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Заведующий взрослой поликлиникой подмосковного Обухова Вадим Евдокимов найден мертвым. Мужчина пропал 6 февраля, рассказала представитель ГСУ СК РФ по региону Ольга Врадий. Об этом сообщает ТАСС.

"Найдено его тело. Предварительная причина смерти – асфиксия в результате утопления", – сказала Врадий.

Уточняется, что тело Евдокимова без видимых признаков насильственной смерти было найдено в реке Клязьме.

59-летний Евдокимов пропал 6 февраля в селе Балобаново. Мужчина не вернулся с прогулки с собакой.

Ранее сообщалось, что СК возобновил расследование дела об убийстве исчезнувшей в 2013 году девочки, останки которой, по предварительным данным, нашли в Нижегородской области.

По информации следователей, ребенок пропал в июне 2013 года. После этого было заведено дело об убийстве, также проводились экспертизы и следственные действия, однако девочку не нашли.