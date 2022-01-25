Уголовное дело возбудили после гибели женщины в крещенской проруби в Ленобласти

Фото: vk.com/szrpso/Екатерина Паникар

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после гибели женщины в крещенской проруби в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба СК по региону.

Женщина 1981 года рождения погибла во время крещенского купания в реке Оредеж – течением ее затянуло под лед. Тело женщины так и не было обнаружено.

Позднее в Сети появилось видео, на котором молодая женщина прыгает в прорубь. Она сразу же скрылась под водой. Люди пытались ее спасти под детские крики и плач. Место для крещенских купаний не было согласовано с церковью и властями.

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Татьяна Романенко рассказала, что резкие перепады температуры при погружении в прорубь могут спровоцировать инфаркт или инсульт. По словам специалиста, экстремальное воздействие холодного воздуха и воды способно привести к развитию холодового шока.

Кроме того, из-за резкой реакции вегетативной нервной системы на холод может произойти остановка дыхания. Чтобы погружение прошло с пользой для здоровья, эксперт советует готовиться к нему заранее. Можно начать принимать контрастный душ с лета, чтобы за это время организм смог привыкнуть к перепаду температуры, говорит специалист.