Путин не стал окунаться в прорубь в этом году

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Владимир Путин не стал участвовать в крещенских купаниях в этом году. Такое решение связано с эпидемиологической обстановкой, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Путин решил прислушаться к советам представителей церкви.

"Были озвучены рекомендации представителями церкви, что следует подумать в условиях пандемии перед тем, как это делать. И президент принял решение прислушаться к этим рекомендациям и не окунаться", – цитирует Пескова ТАСС.

Ранее в РПЦ призвали к осторожности при совершении крещенских купаний в этом году. Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион призвал к максимальной осторожности при погружении. Он напомнил, что вирус никуда не ушел. Он также призвал повысить свой иммунитет до грядущей вспышки коронавируса.