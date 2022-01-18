Глава Якутии открыл крещенские купания

Глава Якутии, где в данный момент поздний вечер, лично открыл крещенские купания. Там температура достигает -40 градусов. Айсен Николаев трижды окунулся в купель на Зеленом лугу Якутска.

Губернатор рассказал, что перед этим он сходил в церковь, причастился и поучаствовал в богослужении. После погружения Николаев поздравил всех с праздником и призвал земляков посещать крещенские купальни. Но только тех, кто абсолютно здоров и с соблюдением всех антиковидных правил.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.