Мишустин призвал работодателей перевести сотрудников на удаленку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обратился к российским работодателям с призывом перевести сотрудников на дистанционный формат работы везде, где это возможно.

"Обращаясь к работодателям, чтобы помочь нашим врачам и снизить нагрузку на медицинские учреждения, там, где это возможно и не мешает производственному процессу, надо перевести персонал на дистанционную работу", – сказал Мишустин на заседании Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

Мишустин подчеркнул, что в первую очередь это касается сотрудников пожилого возраста и людей с хроническими заболеваниями. Также премьер напомнил работодателям о необходимости тестирования работников, продолжающих работать очно.

"И нужно создать максимально безопасные условия на рабочих местах", – добавил Мишустин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают введение локдауна из-за COVID-19 в масштабах всей страны. По его словам, введение отдельных элементов ограничений возможно только на региональном уровне. Песков подчеркнул, что от региона к региону ситуация с COVID-19 может меняться из-за распространения штамма "Омикрон".

